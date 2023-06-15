Защитник «Спартака» Тавареш порвал крестообразную связку колена

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш был серьезно травмирован в расположении сборной Португалии U21. У игрока разрыв крестообразной связки колена. Он пропустит молодежный чемпионат Европы, который стартует 21 июня.

«Впереди диагностика, прогноз не очень хороший. Он восстановился после серьезной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, хорошо тренировался, а теперь с ним случилось такое несчастье», — заявил главный тренер команды молодежной сборной Португалии Руй Жорже Record.

Специалист не уточнил, колено какой именно ноги повредил Тавареш.

22-летний португалец пропустил полгода с мая по декабрь 2022 года из-за такой же травмы левого колена.

В сборной игрока заменит защитник «Эшторила» Бернарду Витал.