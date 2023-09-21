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Сегодня, 14:01

Защитник «Спартака» Тавареш вернется в Москву в октябре для продолжения восстановления после травмы

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Томаш Тавареш.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о процессе восстановления защитника Томаша Тавареша.

Футболист повредил переднюю крестообразную связку в составе молодежной сборной Португалии во время подготовки к первенству Европы U21 в июне 2023 года.

«Тавареш успешно заканчивает первый этап восстановления. Планируем, что он вернётся в Москву в октябрьскую паузу на сборные для полноценного восстановления и подготовки к тренировочному процессу», — сказал Зеленов «СЭ».

На счету 22-летнего Тавареша 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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