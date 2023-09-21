Защитник «Спартака» Тавареш вернется в Москву в октябре для продолжения восстановления после травмы

Сегодня, 14:01
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о процессе восстановления защитника Томаша Тавареша.
Футболист повредил переднюю крестообразную связку в составе молодежной сборной Португалии во время подготовки к первенству Европы U21 в июне 2023 года.
«Тавареш успешно заканчивает первый этап восстановления. Планируем, что он вернётся в Москву в октябрьскую паузу на сборные для полноценного восстановления и подготовки к тренировочному процессу», — сказал Зеленов «СЭ».
На счету 22-летнего Тавареша 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.