Защитник «Спартака» Тавареш вернется в общую группу к концу февраля

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов ответил на вопрос о состоянии футболистов перед началом зимних сборов.

— В первый день после сборов игроки проходят углубленный медицинский осмотр. Все футболисты, за исключением Тео Бонгонды, который продолжает выступление на Кубке Африки, прибыли на УМО. Все готовы в полном составе, дальше будем выдвигаться на сборы.

— Кто-то привез лишние килограммы?

— Наши физиотерапевты заблаговременно присылают игрокам индивидуальную программу, по которой они работают. Сегодня тестировали жировую массу футболистов. Они показали отличный результат.

— Есть игроки, которые будут заниматься по индивидуальной программе?

— Первая половина сборов посвящается тестированию футболистов. Не исключено, что некоторые игроки будут заниматься по индивидуальной программе.

— Как оцените состояние Томаша Тавареша после серьезной травмы?

— Он был прооперирован прошлым летом. Его состояние — удовлетворительное. Он продолжал заниматься во время отпуска под присмотром наших врачей в Португалии. Сейчас Томаш прошел тестирование, он готов. На сборах он постепенно будет возвращаться в общую группу. Думаю, что к концу февраля он будет тренироваться в общей группе.

Тавареш выступает за «Спартак» с января 2023 года. За это время он забил гол и сделал результативную передачу в 18 матчах.

В июне 2023 года Тавареш повредил переднюю крестообразную связку колена, когда готовился в составе молодежной сборной Португалии к чемпионату Европы, после чего проходил восстановление в Португалии и вернулся в Россию в ноябре.

«Спартак» после 18 туров занимает 5-ое место в РПЛ, набрав 30 очков.