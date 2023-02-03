Тавареш о дебюте за «Спартак»: «Нет слов, чтобы описать счастье от возвращения на поле»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш поделился эмоциями от дебюта за московский клуб.

2 февраля он сыграл за красно-белых в матче против «Ростова» (0:0, пенальти — 2:1) в Зимнем кубке РПЛ.

«У меня нет слов, чтобы описать счастье от возвращения на поле!!! Через 8 месяцев и 2 дня я снова смог играть. Очень рад дебютировать за этот великий клуб и спасибо «Спартаку» за доверие и возможность. Я готов делать свою работу и помогать этому великому клубу в его целях. И последнее, но не менее важное: я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом долгом процессе восстановления», — написал Тавареш в своих соцсетях.

«Спартак» 24 января официально оформил трансферы Тавареша и парагвайского защитника Алексиса Дуарте. Контракт 21-летнего португальца рассчитан до 2026 года с опцией продления на год.