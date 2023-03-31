Тавареш: «О Витории остались хорошие воспоминания, в «Бенфике» он здорово помогал молодым игрокам»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш поделился мнением о бывшем тренере красно-белых Руе Витории.

«Я дебютировал за первую команду «Бенфики» осенью 2019-го, вскоре после того как Витория покинул клуб. То есть под его руководством не играл, но он привлекал меня к тренировкам из молодежной команды. О нем остались только хорошие воспоминания, он здорово помогал молодым игрокам адаптироваться в основе.

Знаю, что не так давно Витория работал в «Спартаке». Когда он пересекся с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов, это активно обсуждалось в Португалии. А потом были заметные победы в Лиге Европы. Спрашивал о Руе у Мартинса, но он его здесь не застал», — приводит слова Тавареша пресс-служба клуба.

22-летний защитник перешел из «Бенфики» в «Спартак» в январе 2023 года. За красно-белых он провел шесть матчей и отметился результативной передачей.