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Защитник «Спартака» Тавареш: «Команды в России агрессивнее, чем я привык. Больше упора на «физику»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Томаш Тавареш рассказал о своей жизни в Москве и адаптации в команде.

«Я уже неплохо освоился в команде. С первых дней больше всего общался с Мартинсом, ведь он знает португальский. А еще с Кейта: с ним говорим на испанском. Сейчас у меня хороший контакт со всеми ребятами. С Крисом, Шамаром и Квинси ходили на баскетбол. Но в целом Москву пока толком не изучал. Во-первых, холода только-только ушли. Во-вторых, машины у меня не было, а установить российское приложение для такси не получалось; просил вызывать для меня то Мартинса, то Бальде.

Вместе со мной в «Спартак» пришел Дуарте. Он не знает английского, впервые сменил страну, да и в целом парень скромный, поэтому в первое время ему было посложнее. Но сейчас он тоже освоился, стараемся ему помогать», — приводит слова Тавареша пресс-служба клуба.

Также игрок оценил уровень футбола в России.

«Команды здесь агрессивнее, чем я привык. Больше упора на „физику“. Но я был к этому готов. В целом уровень российской лиги могу оценить как весьма высокий. Просто не все за пределами России это видят», — сказал Тавареш.

22-летний Тавареш перешел из «Бенфики» в «Спартак» в январе 2023 года. За красно-белых он провел шесть матчей и отметился результативной передачей.

Источник: ФК Спартак
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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