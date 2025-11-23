Защитник «Спартака» Ву узнал об отставке Станковича из соцсетей

Сегодня, 10:06
Защитник «Спартака» Кристофер Ву признался «СЭ», что узнал об отставке тренера Деяна Станковича из соцсетей.
«Я увидел новость об уходе Станковича на странице «Спартака» в одной из соцсетей. Такое случается в футболе. В прошлом году мой клуб, «Ренн», поменял трех тренеров за сезон! Так что я знаю, как с этим справляться. Это футбол», — сказал Ву «СЭ».
Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с июля 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.