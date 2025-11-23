Видео
Сегодня, 10:06

Защитник «Спартака» Ву узнал об отставке Станковича из соцсетей

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Спартака» Кристофер Ву признался «СЭ», что узнал об отставке тренера Деяна Станковича из соцсетей.

«Я увидел новость об уходе Станковича на странице «Спартака» в одной из соцсетей. Такое случается в футболе. В прошлом году мой клуб, «Ренн», поменял трех тренеров за сезон! Так что я знаю, как с этим справляться. Это футбол», — сказал Ву «СЭ».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с июля 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

