Защитник «Спартака» Ву заявил, что не обращает внимания на критику: «Работаем, чтобы выигрывать все матчи»

21 октября, 11:10
Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил на вопрос «СЭ» о критике в свой адрес.
— «Спартак» постоянно критикуют, как ты справляешься с этим, читаешь ли комментарии о себе?
— Лично я, не обращаю внимания на всю эту критику. Я стараюсь концентрироваться на повседневной работе, и я думаю, что все товарищи по команде делают то же самое. Мы стараемся сосредоточиться, усердно трудиться, чтобы вернуться к победам, подняться в верхнюю часть таблицы.
— Чемпионство реально?
— Да, мы всегда работаем, чтобы выигрывать все матчи, так что если мы будем выигрывать все матчи, то точно окажемся на высоких местах. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы побеждать в каждом матче, и это то, к чему мы стремимся.
24-летний защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. Ранее он также выступал за «Ланс» и «Нанси».
«Спартак» набрал 19 очков в 12 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
ANTI BOMG
естественно, всяким Ву пох на критику - бабло хорошее? Хорошее! Выплачивают вовремя? Даже Аванс! Жизнь удалась!
21.10.2025
Иван
где в СЭ пресс служба? запретите игрокам отвечать на идиотские вопросы всяких микелей гандоновых
21.10.2025