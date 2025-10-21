Защитник «Спартака» Ву заявил, что не обращает внимания на критику: «Работаем, чтобы выигрывать все матчи»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил на вопрос «СЭ» о критике в свой адрес.

— «Спартак» постоянно критикуют, как ты справляешься с этим, читаешь ли комментарии о себе?

— Лично я, не обращаю внимания на всю эту критику. Я стараюсь концентрироваться на повседневной работе, и я думаю, что все товарищи по команде делают то же самое. Мы стараемся сосредоточиться, усердно трудиться, чтобы вернуться к победам, подняться в верхнюю часть таблицы.

— Чемпионство реально?

— Да, мы всегда работаем, чтобы выигрывать все матчи, так что если мы будем выигрывать все матчи, то точно окажемся на высоких местах. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы побеждать в каждом матче, и это то, к чему мы стремимся.

24-летний защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. Ранее он также выступал за «Ланс» и «Нанси».

«Спартак» набрал 19 очков в 12 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.