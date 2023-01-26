Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

26 января, 23:04

Защитник Дюссен — о возможном переходе в «Локомотив»: «У меня нет никаких новостей»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Стандарда» Ноэ Дюссен прокомментировал «СЭ» возможный переход в московский «Локомотив».

«На данный момент у меня нет никаких новостей насчет перехода в «Локомотив», — сказал Дюссен «СЭ».

Действующее соглашение 30-летнего бельгийца со «Стандардом» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел за льежскую команду 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Стандард
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Гарре: «Бенхамин прошел медосмотр, завтра присоединится к «Крыльям»
Агент Карпукаса прокомментировал интерес к полузащитнику «Локомотива» из Франции
Агент Тикнизяна отказался комментировать информацию о смене гражданства своего клиента
Источник: «Бешикташ» сделал официальное предложение по трансферу хавбека «Зенита» Барриоса
Португальский журналист назвал новичка «Спартака» Тавареша скромным молодым человеком
Президент «Маритиму»: «Мы пришли к соглашению по трансферу Андраде в «Химки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Губерниев: «Давайте переживать не за Дзюбу, а за учителей и врачей. У них зарплата чуть меньше»

Бальде и его жена ответили на обвинения Икарди в измене: «Мы не хотим иметь с этим ничего общего»