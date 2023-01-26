26 января, 23:04
Защитник «Стандарда» Ноэ Дюссен прокомментировал «СЭ» возможный переход в московский «Локомотив».
«На данный момент у меня нет никаких новостей насчет перехода в «Локомотив», — сказал Дюссен «СЭ».
Действующее соглашение 30-летнего бельгийца со «Стандардом» рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне он провел за льежскую команду 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.