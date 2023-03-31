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Защитник «Спартака» Тавареш: «В Саудовскую Аравию или Катар я бы согласился поехать после 30 лет, как Криштиану»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Томаш Тавареш рассказал о том, как принимал решение перейти в московский клуб.

— На фоне долгого восстановления после разрыва крестообразных связок мне было приятно получить предложение от такого большого клуба. И я очень благодарен «Спартаку» за доверие. Понятно, что в сегодняшней политической ситуации люди в Португалии могли отреагировать на мой трансфер по-разному. Но те, чье мнение мне важно, поддержали меня. Помимо людей из «Спартака», я советовался с агентом, а еще с форвардом «Краснодара» Баши: мы хорошо с ним знакомы.

Да, сейчас российские клубы не могут играть в еврокубках. Но это все равно Европа. Верю, что все наладится как можно скорее и я сыграю за «Спартак» в международных матчах. Например, против «Бенфики». Вот в Саудовскую Аравию или Катар я бы согласился поехать только после 30 лет, как Криштиану, — приводит слова Тавареша пресс-служба клуба.

Также защитник отметил, что на его решение перейти в «Спартак» также повлиял Гильермо Абаскаль.

«Конечно, на мое решение повлияло то, что последний период в «Базеле» до травмы я провел под руководством Гильермо. Это не дает мне каких-либо преимуществ, я должен в любом случае отдавать всего себя работе на тренировках, чтобы заслужить место в составе. Но всегда проще адаптироваться, когда вокруг больше знакомых лиц. Тем более после такой тяжелой травмы. К счастью, сейчас это повреждение никак о себе не напоминает. Я полностью здоров.

Изменился ли Гильермо по сравнению с тем, что было в «Базеле»? Разница в том, что там он был исполняющим обязанности главного, а в «Спартаке» у него больше возможностей полноценно строить команду. Перед подписанием контракта мы пообщались с Абаскалем, он рассказал о клубе и своих требованиях, расспросил о состоянии моего колена», — отметил Тавареш.

22-летний Тавареш перешел из «Бенфики» в «Спартак» в январе 2023 года. За красно-белых он провел шесть матчей и отметился результативной передачей.

Источник: ФК Спартак
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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