Защитник Самсонов объяснил, почему Талалаев отправил его в «Торпедо-2»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов прокомментировал то, что был отправлен выступать за «Торпедо-2» при бывшем главном тренере команды Андрее Талалаеве.

— Чему-то научили молодежь в дубле?

— Конечно. Я с ними общался и по поводу «Торпедо», и в целом о жизни. И им интересно было послушать меня, опыт у меня большой.

— Был ли период этой ссылки для вас безболезненным?

— Внутри по-любому было чуть-чуть болезненно — я покинул команду, хоть и на время.

— Вы понимаете, почему это произошло? Вам объяснили?

— Все же видели интервью: я пошел передавать молодым ребятам опыт, традиции (смеется).

Сообщалось, что защитники «Торпедо» Самсонов и Андрей Евдокимов были отправлены играть в «Торпедо-2» из-за конфликта с Талалаевым.