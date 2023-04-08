Самсонов о победе над «Факелом»: «Клотет сказал мотивирующую речь перед игрой»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов поделился мнением о победе над «Факелом» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

— Важные три очка с «Факелом», идет борьба за выживание. Вас настроил на победу новый тренер?

— Конечно. Он сказал мотивирующую речь в раздевалке перед игрой. Думаю, ребята все поняли. Но сейчас даже речи и говорить не надо, все и так понимают, на каком мы месте находимся.

— Можно сказать, что с Андреем Талалаевым расстались полюбовно, мирно?

— Расстались нормально.

— Никаких обид нет?

— Может, у него есть. У меня точно нет.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера команды Жозепа Клотета. «Факел» располагается на 14-м месте, набрав 17 очков за 22 тура.