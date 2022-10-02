Смольников о голе «Факелу»: «Я слышал свист в первом тайме, во втором — еще больше, вот получилось ответить»

Защитник «Торпедо» Игорь Смольников поделился эмоциями после завершения матча 11-го тура РПЛ против «Факела» (2:2).

- Игорь, тебе сегодня трибуны уделяли особое внимание. Это мотивировало дополнительно?

— Не могу сказать, что это особенно мотивировало, но играть в такой атмосфере в любом случае приятно. Не важно, свистят тебе болельщики соперника или нет, они гонят свою команду вперед, а от этого игра получается динамичнее и эмоциональнее. То, что нужно. Такую атмосферу мало где встретишь сейчас.

— Когда ты забил мяч, ты подбежал к трибунам и показал на свою фамилию на футболке...

— Я слышал свист в первом тайме, во втором — еще больше, вот получилось ответить. Гол был хорошим.

- Одно набранное очко в гостевом матче — скорее приобретение или потеря для «Торпедо»?

— Ничья на выезде в любом случае неплохой результат. Мы знали, что «Факел» дома играет агрессивно и активно, готовились к такому футболу. В первом тайме у нас не очень получалось контролировать мяч, во втором, когда контроль наладили, могли бы и выиграть.