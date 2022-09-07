Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

7 сентября, 19:36

Защитник «Торпедо» Темников расторг контракт с клубом

Алексей Еремин

«Торпедо» расторгло контракт с защитником Иваном Темниковым по обоюдному согласию сторону, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 33-летний россиянин получил предложение от «Уфы», но игрок планирует найти более заманчивый вариант для продолжения своей карьеры.

В текущем сезоне Темников провел за «Торпедо» 4 матча в РПЛ, в которых не отличился результативными действиями.

Московский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Росии, набрав 1 очко. В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет с «Уралом». Встреча пройдет 11 сентября и начнется в 13.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-temnikov-rastorg-kontrakt-s-torpedo-1355366/
Иван Темников
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Уфа
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и 8:0 от «Зенита»
Колыванов считает обращения «Краснодара» в ЭСК РФС проявлением слабости
«Кордобу сняли исподтишка — это доносительство»: «Краснодар» снова скандалит по мотивам судейства Иванова и теряет форварда
Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судейской бригады на испанском языке
«Краснодар» объявил бойкот федеральному спортивному телеканалу из-за ситуации с дисквалификацией Кордобы
Экс-президент «Локо»: «Победа над «Краснодаром» — не реабилитация за поражение от «Факела»
Гайич о дебютном голе за ЦСКА: «Нападающие забьют в следующем матче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Шнякин объяснил, почему Зиньковский может стать лидером «Спартака»

Кавазашвили о Семаке в европейском клубе: «Давайте в «Челси», но «Зенит» не отпустит»