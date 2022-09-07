Защитник «Торпедо» Темников расторг контракт с клубом

«Торпедо» расторгло контракт с защитником Иваном Темниковым по обоюдному согласию сторону, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 33-летний россиянин получил предложение от «Уфы», но игрок планирует найти более заманчивый вариант для продолжения своей карьеры.

В текущем сезоне Темников провел за «Торпедо» 4 матча в РПЛ, в которых не отличился результативными действиями.

Московский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Росии, набрав 1 очко. В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет с «Уралом». Встреча пройдет 11 сентября и начнется в 13.00 мск.