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Сегодня, 19:03

Кутепов рассказал о своей травме в матче с «Нижним Новгородом»

Микеле Антонов

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о своей травме в матче 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

29-летний россиянин был заменен на 13-й минуте встречи.

— Тебя заменили, что случилось?

— Пока не знаю, нужно провести обследование. Завтра- послезавтра, может, уже будет результат.

— А по ощущениям?

— Сейчас трудно что-то сказать. Пока не понятно, надо провести обследование. Бывает, что более углубленное обследование показывает, что все-таки есть повреждение. Но будем надеяться на лучшее.

— Как оцените сегодняшний матч?

— Можно поставить «удовлетворительно», потому что взяли очко. А также играли вдесятером.

— Есть уверенность, что удастся сохранить прописку в РПЛ?

— Это конечный результат чемпионата. Пока об этом говорить рано. Да, будем стараться, набирать очки, чтобы сохранить прописку, но результат только в конце сезона.

Кутепов перешел в «Торпедо» в июле 2022 года на правах свободного агента. Он принял участие в 8 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Илья Кутепов
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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