Кутепов рассказал о своей травме в матче с «Нижним Новгородом»

Сегодня, 19:03
Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о своей травме в матче 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).
29-летний россиянин был заменен на 13-й минуте встречи.
— Тебя заменили, что случилось?
— Пока не знаю, нужно провести обследование. Завтра- послезавтра, может, уже будет результат.
— А по ощущениям?
— Сейчас трудно что-то сказать. Пока не понятно, надо провести обследование. Бывает, что более углубленное обследование показывает, что все-таки есть повреждение. Но будем надеяться на лучшее.
— Как оцените сегодняшний матч?
— Можно поставить «удовлетворительно», потому что взяли очко. А также играли вдесятером.
— Есть уверенность, что удастся сохранить прописку в РПЛ?
— Это конечный результат чемпионата. Пока об этом говорить рано. Да, будем стараться, набирать очки, чтобы сохранить прописку, но результат только в конце сезона.
Кутепов перешел в «Торпедо» в июле 2022 года на правах свободного агента. Он принял участие в 8 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.