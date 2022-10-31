Защитник «Торпедо» Самсонов: «Хорошо бы отнесся к приглашению батюшки, я верующий человек»

Сегодня, 22:29
Защитник «Торпедо» Артем Самсонов в разговоре с «СЭ» высказался о приглашении «Химками» священника на стадион и базу.
— «Химки» позвали священника, чтобы начать побеждать. Что сделать «Торпедо»?
— Научиться забивать голы.
— Батюшку звать не надо?
— Все может быть.
— Как бы ты отнесся к такому?
— Хорошо, я верующий человек.
— Что-то похоже было в карьере было?
— Было, когда и батюшка приходил, и раздевалку святил. Когда играл в Казахстан, у них свои приметы. Приезжали, проводили обряд, чтобы команда начинала выигрывать.
— Какой?
— Какие обряды у мусульман?
— Барана резали на поле?
— Да.
— А батюшку в какой команде приглашали?
— Еще когда дома играл. Мы не приглашали, сами ездили всей командой в храм.
— Помогало?
— Дело не в этом. Ты же не едешь чего-то просить. Если ты верующий человек, то должен ходить в храм и верить в Бога.
«Торпедо» с 6 очками после 15 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 9 очками расположились на 15-й строчке.