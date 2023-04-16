Защитник «Торпедо» Самсонов прокомментировал матч со «Спартаком»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов рассказал об эмоциях после матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Его возмутил тот факт, что в ворота красно-белых было назначено три пенальти.

«Первые два пенальти видел мельком — в первом моменте была рука, от головы нашего игрока мяч попал нашему же футболисту в локоть. Не знаю, честно говоря, ставится такое или нет. В моем же случае, наверное, пенальти был: я чуть-чуть не успел и открытыми шипами попал по ноге соперника. В этом моменте мне нужно было выручать команду — два игрока «Спартака» могли пробить по воротам. Но получилось не очень аккуратно. Ну, были и были эти пенальти. Но, конечно, три пенальти за тайм — это перебор», — цитирует Самсонова «РБ Спорт».

«Торпедо» набрало 13 очков в 24 матчах чемпионата России и располагается на последней строчке.