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Сегодня, 21:46

Самсонов: «Думаю, «Торпедо» будет процветать, мы вернемся в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Артем Самсонов прокомментировал вылет команды из РПЛ.

— Играли футболисты, вылетели футболисты, мы, — сказал Самсонов. — Виноваты все футболисты, которые на протяжении года выходили на поле и играли. Мы не оправдали свои надежды.

— «Торпедо» было в десятке команд по бюджету, но вылетело. Что не так?

— Я могу обсуждать только игру. Про бюджет не могу сказать. Был определенный подбор футболистов, играли те, кого взяли. Мы не зацепились за десятку. Значит, мы плохие футболисты.

— Что можете сказать болельщикам?

— Не знаю, что им сказать. Мы реально виноваты перед ними. Они надеялись, что мы задержимся в РПЛ. Надо было цепляться. Перед болельщиками стыдно.

— Есть уверенность, что «Торпедо» вернется в следующем сезоне?

— Да. Мы вернемся в премьер-лигу. Сейчас в «Торпедо» наступают лучшие времена. Думаю, что клуб будет процветать. Надо возвращаться. В следующем году нам будет сто лет. По любому надо выходить в РПЛ.

— Уверены, что тренер останется?

— Уверен. Будем стараться выйти в РПЛ вместе с ним. Он с нами и мы с ним.

— Много критики в адрес судей последнее время. Как тебе уровень в целом?

— У них такая работа. Наша работа играть.

— Какая мотивация на последние три тура?

— Выходить и побеждать. Это последние три игры в РПЛ в этом году. Надо показать, что мы не просто отбывали номера и не быть мальчиками для битья.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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