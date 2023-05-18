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18 мая, 12:53

Защитник «Торпедо» Самсонов: «Не боюсь, что мой первый сезон в РПЛ может стать единственным»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Артем Самсонов поделился с «СЭ» мнением о своем будущем.

«Не боюсь, что мой первый сезон в РПЛ может стать единственным. Мыслей о завершении карьеры нет. Еще надо «Торпедо» вернуть в премьер-лигу. Сможем ли мы это сделать в следующем году? Думаю, да», — сказал Самсонов «СЭ».

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 13 очками в 27 матчах. За 3 тура до конца сезона в РПЛ автозаводцы лишились шансов на то, чтобы сохранить место в премьер-лиге.

Артем Самсонов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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