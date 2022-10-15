Защитник «Торпедо» Самсонов рассказал о стычке с нападающим «Локомотива» Изидором

Сегодня, 17:08
Защитник «Торпедо» Артем Самсонов рассказал о стычке с нападающим «Локомотива» Вильсоном Изидором в матче 13-го тура РПЛ (0:1).
— Я не накидывался на Изидора. Конечно, он симулировал! Я не знаю его языка, сказал ему: «no foul, no contact». Ничего такого не было. Сказал ему вставать! Откуда у меня шишка? Локтем в конце второго тайма меня ударил иностранец. Ему я ничего не высказывал. Они все разбежались когда я уже встал.
«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками в 13 встречах. Игра с «Локомотивом» стала для автозаводцев первой под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева.
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Основные источники исследования