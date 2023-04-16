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Защитник «Торпедо» Самсонов: «Даже при 0:2, я считаю, мы переломили игру и могли добыть как минимум одно очко»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Артем Самсонов высказался о матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Надо было забить в начале игры, моменты были. Потом нам не забили пенальти, потом пришел непонятный гол — рикошет какой-то или что-то еще. У меня вопросов по судейству нет, я его не обсуждаю. Все видят, что мы играем, стараемся и боремся. Даже при 0:2, я считаю, мы переломили игру и 100% могли добыть как минимум одно очко. Счет, конечно, не по игре — если у соперника два удаления, значит, мы их переигрывали во втором тайме и забили гол», — приводит слова Самсонова ТАСС.

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 23 тура.

Источник: https://tass.ru/sport/17534663
Артем Самсонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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