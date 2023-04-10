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Сегодня, 12:03

Защитник «Торпедо» Самсонов: «Годика четыре точно поиграю»

Алина Савинова
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Защитник «Торпедо» Артем Самсонов рассказал о планах относительно своей карьеры.

«Еще годика четыре точно поиграю, так планирую. Если «Торпедо» не продлит со мной контракт, завершать карьеру точно не буду. Если продлят — хорошо. В чем мой секрет? Я прошел семь сборов: два с «Торпедо-2» и пять с основной командой. У меня был хоккей, бокс, и все этой зимой! Я все умею», — приводит «РБ Спорт» слова Самсонова.

В текущем сезоне Самсонов провел за «Торпедо» 23 матча и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/veteran-torpedo-samsonov-godika-chety-re-eshhe-tochno-poigrayu/
Артем Самсонов
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