Защитник «Торпедо» Смольников: «Раньше всегда играл справа, одни и те же функции»

Сегодня, 17:20
Защитник «Торпедо» Игорь Смольников поделился деталями матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).
— Подсказы Талалаева?
— Там были тактические моменты. Он просил, чтобы один бежал за спину, другой открывался. Обычные игровые моменты.
— Потом вы ушли на левый фланг.
— Раньше всегда играл справа. Одни и те же функции. Что слева, что справа.
— Почему решился ударить в конце?
— Это спонтанный момент. Случилась ошибка защитника, я подкараулил и заранее принял решение, видел, что Гиля вышел. Надо было исполнить, но не совсем получилось.
«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками в 13 встречах. Игра с «Локомотивом» стала для автозаводцев первой под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева.
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