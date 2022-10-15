Защитник «Торпедо» Смольников: «Наша задача проанализировать игру и вникнуть в идеи нового тренера»

Сегодня, 17:16
Защитник «Торпедо» Игорь Смольников поделился эмоциями после завершения матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).
— Была ли недооценка «Локомотива»?
— У нас такой чемпионат. Особняком одна команда. Со всеми остальными неизвестно как может повернуться матч. Тот же «Локомотив»: и состояние не очень, и мы рядом в турнирной таблице, смена тренера. В любом случае это какая-то встряска. Смена состава. Сегодня, в первую очередь, боевитость была, это очень важный фактор. Мы старались в этом компоненте не уступить. Имеем то что имеем. Наша задача двигаться дальше, проанализировать игру и вникнуть в идеи нового тренера. Только так мы можем преодолеть все.
— Новый стадион?
— Если честно, чувствуется, что мы дома. В 2008 году я играл здесь. Первые туры в «Химках» были как на выезде. Сейчас чувствуется и поддержка болельщиков. Думаю, здесь это наши родные стены.
— Сильно изменился стадион?
— Да, дорожки, конструкции поменяли, все новое. Чувствуется, что это наш стадион.
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 13 матчах.
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