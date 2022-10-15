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Сегодня, 17:39

Смольников: «Я не вижу в игровом плане превосходства в других командах»

Микеле Антонов
Антон Иванов

Защитник «Торпедо» Игорь Смольников рассказал, что думает о смене главного тренера. 13 октября клуб возглавил Андрей Талалаев.

— Верите, что Талалаев исправить положение?

— Все зависит от всех нас. Если мы будем двигаться в правильном направлении, у нас есть цель выйти из этой ситуации. На это есть все шансы. Я не вижу в игровом плане превосходства в других командах.

— По сравнению с Тулой прошлого сезона, эта команда лучше готова к тому, чтобы не вылететь?

— Не могу говорить, что было там. Сейчас у нас есть все шансы, чтобы выбраться из этого положения. Игроки делают свое дело, тренеры будут вносить свои корректировки, президент будет делать свою работу. Только так мы сможем выйти из этой ситуации.

— Вам не обидно за Николая Савичева?

— Это футбол, эти решения принимает клуб, президент, совет директоров. Наша задача — играть в футбол. Мы все привыкли друг к другу, будем помогать каждому.

— Не устали от постоянно борьбы за выживание?

— Это очень тяжело, но сейчас ничего не сделаешь. Надо только выходить из этого положения. Что тут сделаешь? Самое легкое — опустить руки. Но это не выход из ситуации.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Андрей Талалаев
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
3
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