Защитник «Торпедо» Шапич: «Верю, что мы не вылетим из РПЛ»

Защитник «Торпедо» Шапич верит, что команда не вылетим из РПЛ

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич в комментарии для «СЭ» высказался на тему перспектив команды в РПЛ после матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

— Как оцените «Спартак»?

— Сложная игра. Не очень хороший результат для нас. Мы будем работать еще лучше, чтобы улучшать результаты.

— Результаты команды в первом круге?

— Мы на последнем месте. Но я верю, что мы не вылетим из РПЛ. Это возможно. У нас еще полно матчей.

После первого круга чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с 6 очками в 15 матчах.