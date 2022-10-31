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Сегодня, 08:57

Защитник «Торпедо» Шапич: «Верю, что мы не вылетим из РПЛ»

Защитник «Торпедо» Шапич верит, что команда не вылетим из РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Стефан Шапич в комментарии для «СЭ» высказался на тему перспектив команды в РПЛ после матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

— Как оцените «Спартак»?

— Сложная игра. Не очень хороший результат для нас. Мы будем работать еще лучше, чтобы улучшать результаты.

— Результаты команды в первом круге?

— Мы на последнем месте. Но я верю, что мы не вылетим из РПЛ. Это возможно. У нас еще полно матчей.

После первого круга чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с 6 очками в 15 матчах.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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