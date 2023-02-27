Защитник «Торпедо» Журавлев: «У меня есть мечта играть за «Реал»

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлев ответил на вопрос о своей большой футбольной мечте.

«Если честно, я не думаю о Европе. Если будут предложения, то можно рассмотреть. Но я иду от игры к игре. У меня есть мечта играть за «Реал» Мадрид», — приводит «РБ Спорт» слова Журавлева.

26-летний защитник перешел в «Торпедо» этой зимой. За московский клуб он провел 6 матчей в чемпионате России в текущем сезоне. Ранее Журавлев выступал в составе «Уфы» и «Ахмата».

«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ, набрав 6 очков за 17 туров.