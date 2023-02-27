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Сегодня, 11:35

Защитник «Торпедо» Журавлев — о Талалаеве: «Настолько требовательных тренеров у меня раньше не было»

Алина Савинова
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Защитник «Торпедо» Юрий Журавлев поделился мнением о главном тренере команды Андрее Талалаеве.

«Могу ли я охарактеризовать Талалаева? Требовательный. В каждом упражнении, в игре, в единоборствах. Ты должен выполнять задачу в каждом моменте на 100 процентов. Настолько требовательных тренеров у меня раньше не было. Талалаев — первый такой. Все по-своему требовательны, но Андрей Викторович зацикливается на этом, берет каждый эпизод и разбирает его», — приводит «РБ Спорт» слова Журавлева.

Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Ранее он работал в «Ахмате», «Крыльях Советов», «Химках», «Тамбове» и других командах.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zhuravlev-nastol-ko-trebovatel-ny-h-trenerov-kak-talalaev-u-menya-eshhe-ne-by-lo/
Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
Юрий Журавлев
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