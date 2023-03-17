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Защитник «Уфы» Мухин — о благотворительности: «Пять-десять тысяч рублей могу отдать. Переводил не раз»

Алина Савинова
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Защитник «Уфы» Александр Мухин рассказал о том, что жертвует деньги нуждающимся.

«Да, закидываю в фонд. Небольшие деньги, но переводил уже не раз. Ребята присылают, тот же Макс Осипенко вот постоянно выкладывает тех, кому нужна помощь. Или сам в интернете нахожу: футболист или просто какая-то звезда выкладывают посты. Допустим, кому-то нужна операция. Пять-десять тысяч могу отдать», — приводит Sport24 слова Мухина.

Мухин выступает за «Уфу» на правах аренды с 2023 года. В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в одном матче за уфимскую команду в FONBET Кубке России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-17-eks-igrok-rostova-o-blagotvoritelnosti-pyat-desyat-tysyach-rubley-mogu-otdat-perevodil-ne-raz
Футбол
ФК Уфа
Александр Мухин
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