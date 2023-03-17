Защитник «Уфы» Мухин — о благотворительности: «Пять-десять тысяч рублей могу отдать. Переводил не раз»

Защитник «Уфы» Александр Мухин рассказал о том, что жертвует деньги нуждающимся.

«Да, закидываю в фонд. Небольшие деньги, но переводил уже не раз. Ребята присылают, тот же Макс Осипенко вот постоянно выкладывает тех, кому нужна помощь. Или сам в интернете нахожу: футболист или просто какая-то звезда выкладывают посты. Допустим, кому-то нужна операция. Пять-десять тысяч могу отдать», — приводит Sport24 слова Мухина.

Мухин выступает за «Уфу» на правах аренды с 2023 года. В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в одном матче за уфимскую команду в FONBET Кубке России.