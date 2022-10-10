Защитник «Урала» Бевеев мог летом перейти в ЦСКА

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ЦСКА летом вел переговоры о переходе с защитником «Урала» Мингияном Бевеевым, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, армейцы сделали выбор в пользу других игроков. Бевееву не смогли гарантировать стабильную игровую практику в московском клубе.
2 июня стало известно о переходе Бевеева из «Енисея» в «Урал». Действующий контракт 26-летнего футболиста с екатеринбургским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
В текущем сезоне Бевеев провел за «Урал» 10 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей.
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