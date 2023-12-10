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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче 18-го тура РПЛ рассказал, что думает об игре в морозную погоду.
«С чем можно сравнить футбол в такую погоду? Это как выйти раздетым на улицу погулять. Два часа просто погулял — вот и весь футбол. Ладно бы было -5 градусов — это нормально, но играть в -15, тем более вечером — это уже слишком», — цитирует Бевеева Sport24.
«Урал» с 19 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. После зимней паузы команда из Екатеринбурга встретится с «Ахматом». Игра запланирована на 3 марта.
В текущем сезоне 28-летний Бевеев провел 15 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.