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Игрок «Урала» Бевеев: «Играть в такую погоду — это как выйти раздетым на улицу погулять»

Алина Савинова
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче 18-го тура РПЛ рассказал, что думает об игре в морозную погоду.

«С чем можно сравнить футбол в такую погоду? Это как выйти раздетым на улицу погулять. Два часа просто погулял — вот и весь футбол. Ладно бы было -5 градусов — это нормально, но играть в -15, тем более вечером — это уже слишком», — цитирует Бевеева Sport24.

«Урал» с 19 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. После зимней паузы команда из Екатеринбурга встретится с «Ахматом». Игра запланирована на 3 марта.

В текущем сезоне 28-летний Бевеев провел 15 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-602968-zashchitnik-urala-beveyev-igrat-v-takuyu-pogodu-eto-kak-vyyti-razdetym-na-ulitsu-pogulyat
Футбол
РПЛ
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