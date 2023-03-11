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Сегодня, 19:08

Защитник «Урала» Бевеев: «Зимой мне не было предложений. Сейчас мы все вместе думаем о других целях»

Алина Савинова
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев ответил на вопрос о возможном переходе в более статусный клуб.

«Зимой мне не было предложений. Чувствую ли, что готов на повышение? Я играю в футбол, мы тренируемся, чтобы кто-то заметил, чтобы команда выигрывала. Все вместе думаем о других целях, потому что были внизу турнирной таблицы, и это нужно удержать и не упасть туда, откуда вылезли», — приводит Sport24 слова Бевеева.

27-летний защитник выступает за «Урал» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей за команду в РПЛ и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-11-beveyev-zimoy-ko-mne-ne-bylo-predlozheniy-dumayem-o-drugikh-tselyakh-uralu-nuzhno-ne-upast-tuda-otkuda-vylezli
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