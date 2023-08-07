Бевеев: «Гончаренко перед играми запрещает пользоваться телефонами»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев ответил на вопрос, почему главного тренера команды Виктора Гончаренко многие считают сильным психологом.

«Виктор Михалыч очень тщательно относится к мелочам. На таком уровне это играет важную роль. Он требует от нас полной концентрации. На занятиях в зале и перед играми запрещает пользоваться телефонами. Для него важно, чтобы мы общались друг с другом», — приводит Sport24 слова Бевеева.

46-летний Гончаренко возглавляет «Урал» с 2022 года. Ранее он тренировал «Краснодар», ЦСКА, «Уфу», «Кубань» и БАТЭ.

По итогам трех туров РПЛ команда Гончаренко занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.