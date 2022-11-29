Защитник «Урала» Эмерсон об отстранении российских клубов и сборной: «Все стрелы летят в Россию»

Защитник «Урала» Эмерсон поделился мнением об отстранении сборной России и российских клубов от участия в международных турнирах.

«Сколько еще российский спорт будет в изоляции? Понятия не имею. Сложный вопрос. Все зависит от политической повестки, какой будет тренд в мире. Россию сейчас нигде в мире не хотят видеть. Сейчас все стрелы летят в Россию», — приводит «РБ Спорт» слова Эмерсона.

Российские футбольные клубы отстранены от участия в еврокубках, а сборная России — от выступлений в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.