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Сегодня, 05:56

Защитник «Урала» Эммерсон не хотел бы вновь работать с Юраном

Сергей Разин
корреспондент
Эммерсон.
Фото ФК «СКА-Хабаровск»

Защитник «Урала» Эммерсон поделился мнением о работе с Сергеем Юраном в «СКА-Хабаровск».

«Я всегда разделяю профессиональные качества и человеческие. Юран – сложный человек, само собой. Но если смотришь на него как на тренера, тебя это мало волнует. Сложный, с ним непросто находить контакт. Если ты его подчиненный, тебе лучше помалкивать. С ним будь осторожен — вот что посоветую тем, кто попадет к Юрану.

Поработал бы еще с Юраном? Если бы я мог выбирать... Наверное, нет. Выбрал бы кого-нибудь другого», — приводит слова Эммерсона Sport24.

Юран возглавлял «СКА-Хабаровск» с октября 2020 по февраль 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-02-emmerson-yuran-slozhnyy-chelovek-yesli-ty-yego-podchinennyy-tebe-luchshe-pomalkivat-ne-khotelby-s-nim-yeshche-rabotat
Сергей Юран
ФК Урал
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