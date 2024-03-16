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16 марта, 08:53

Эммерсон: «Нужно отдать должное русскому языку — какой же он богатый!»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Урала» Эммерсон рассказал о своем отношении к русскому мату.

— Нужно отдать должное русскому языку — какой же он богатый! — приводит слова Эммерсона Sport24. — Свободно говорю по-английски и понимаю: мат там строится вокруг трех слов, которые даже звучат одинаково. А русский язык настолько разнообразный, что я легко могу построить целое предложение, состоящее только из мата. Это очень круто. Но я не говорю, что абсолютно все и везде должны материться. Я сам делаю это только в кругу тех людей, которые знают, что я не какое-то быдло.

— Твое любимое матерное слово?

— ... [блин]. Мне кажется, это слово уже можно в обычный словарь вводить, его дети с первого класса знают. И самое удивительное, оно может передать весь спектр эмоций: радость, сожаление, удивление, недовольство.

Ранее Эммерсон рассказал о своем отношении к тому, чтобы вставать на колено перед матчем в рамках акции борьбы с расизмом.

Эммерсон является уроженцем Одессы. В текущем сезоне 28-летний конголезец провел 18 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-629735-emmerson-lyubimoye-maternoye-slovo-blin-yego-mozhno-vvodit-v-obychnyy-slovar-deti-s-pervogo-klassa-znayut
ФК Урал
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