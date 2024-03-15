Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 марта, 10:08

Защитник «Урала» Эммерсон: «Расизм невозможно искоренить — он был, есть и будет»

Telegram Дзен

Защитник «Урала» Владис-Эммерсон Йллой-Айет поделился своим мнением о расизме.

«Расизм невозможно искоренить — он был, есть и будет. И никакие разговоры тут не помогут. Если я кому-то не нравлюсь из-за цвета кожи, окей, не общайся со мной. Когда человек делает выводы о другом человеке, отталкиваясь от особенностей его внешности или цвета кожи, это говорит об ужасном воспитании», — приводит слова Эммерсона Sport24.

Эммерсон перешел в «Урал» в июле 2022 года. За екатеринбургский клуб защитник сыграл 51 матч, в который забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с командой рассчитан до конца июня 2024 года.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Обсудить
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мележиков: «У Смородской утром горы, вечером море. И наоборот»

Агент Радмановаца: «У Николы нет конфликта с Игнашевичем»