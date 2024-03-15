Защитник «Урала» Эммерсон: «Расизм невозможно искоренить — он был, есть и будет»

Защитник «Урала» Владис-Эммерсон Йллой-Айет поделился своим мнением о расизме.

«Расизм невозможно искоренить — он был, есть и будет. И никакие разговоры тут не помогут. Если я кому-то не нравлюсь из-за цвета кожи, окей, не общайся со мной. Когда человек делает выводы о другом человеке, отталкиваясь от особенностей его внешности или цвета кожи, это говорит об ужасном воспитании», — приводит слова Эммерсона Sport24.

Эммерсон перешел в «Урал» в июле 2022 года. За екатеринбургский клуб защитник сыграл 51 матч, в который забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с командой рассчитан до конца июня 2024 года.