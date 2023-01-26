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Гогличидзе — о Помазуне: «Почему бы Илье со временем не заменить Акинфеева? Все возможно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе поделился мнением о перспективах вратаря екатеринбуржцев Ильи Помазуна.

Помазун выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА.

«Кто сильнее, Максименко или Помазун? Я играю в «Урале», так что, конечно, Илья. Помазун станет новым Акинфеевым? Акинфеев — легенда. Но почему бы Илье со временем его не заменить? Все возможно», — приводит слова Гогличидзе Sport24.

В текущем сезоне 26-летний Помазун провел за «Урал» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 31 мяч и четыре раза сыграл на ноль.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 17 матчах.

Источник: Sport24
Илья Помазун
Лео Гогличидзе
ФК Урал
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