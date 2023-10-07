Защитник «Урала» Мамин — о матче с «Локомотивом»: «Обидный результат для нас. Мы потеряли два очка»

Защитник «Урала» Артем Мамин прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Был ли ранее опыт игры опорным полузащитником? В Кубке уже так было. Вышел на замену и занял эту позицию. Связано ли это с кризисом в центральной линии обороны? Нет, не думаю. Обидный результат для нас. Считаю, что в матче с «Локомотивом» мы потеряли два очка. Это футбол, бывает такое», — приводит «РБ Спорт» слова Мамина.

На данный момент «Урал» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Локомотив» идет на 4-й строчке с 19 очками. 21 октября железнодорожники на своем поле примут «Динамо». Екатеринбургский клуб 22-го числа дома сыграет против «Сочи».