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Сегодня, 16:26

Защитник «Урала» Мамин — о матче с «Локомотивом»: «Обидный результат для нас. Мы потеряли два очка»

Алина Савинова
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Защитник «Урала» Артем Мамин прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Был ли ранее опыт игры опорным полузащитником? В Кубке уже так было. Вышел на замену и занял эту позицию. Связано ли это с кризисом в центральной линии обороны? Нет, не думаю. Обидный результат для нас. Считаю, что в матче с «Локомотивом» мы потеряли два очка. Это футбол, бывает такое», — приводит «РБ Спорт» слова Мамина.

На данный момент «Урал» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Локомотив» идет на 4-й строчке с 19 очками. 21 октября железнодорожники на своем поле примут «Динамо». Екатеринбургский клуб 22-го числа дома сыграет против «Сочи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-mamin-ural-v-matche-s-lokomotivom-poteryal-dva-ochka/
Артем Мамин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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