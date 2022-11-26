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26 ноября, 18:36

Защитник «Урала» Бевеев: «Гончаренко хорошо мотивирует, есть свой стиль игры, который он нам пытается доносить»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев в интервью «СЭ» рассказал, что изменилось в команде после прихода на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

«100 процентов все изменилось из-за прихода Гончаренко. До этого не выигрывали. А тут пришли люди, ребята собрались. И тренерская идея, и нам не хочется проигрывать. Все работают.

Расширенный список сборной? Не ожидал, если честно. Но я не попал в окончательный список. Это стало для меня мотивацией работать больше. Со сборниками я не общался. Я вообще узнал о попадании из СМИ.

Гончаренко хорошо мотивирует, есть свой стиль игры, который он нам пытается доносить. Он все меняет, а мы стараемся слушать его и выполнять требования. Первое место в группе Кубка России? Хорошо, наверное. Но главное, что вышли в следующую стадию. Мы начали выигрывать с кубковой игры, так и закончили перед перерывом. Каждая игра для нас — определений экзамен. Каждый игрок, кто появляется и не появляется — это единой целое», — сказал Бевеев «СЭ».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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ФК Урал
Виктор Гончаренко
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