Защитник «Урала» Бевеев: «Гончаренко хорошо мотивирует, есть свой стиль игры, который он нам пытается доносить»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев в интервью «СЭ» рассказал, что изменилось в команде после прихода на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

«100 процентов все изменилось из-за прихода Гончаренко. До этого не выигрывали. А тут пришли люди, ребята собрались. И тренерская идея, и нам не хочется проигрывать. Все работают.

Расширенный список сборной? Не ожидал, если честно. Но я не попал в окончательный список. Это стало для меня мотивацией работать больше. Со сборниками я не общался. Я вообще узнал о попадании из СМИ.

Гончаренко хорошо мотивирует, есть свой стиль игры, который он нам пытается доносить. Он все меняет, а мы стараемся слушать его и выполнять требования. Первое место в группе Кубка России? Хорошо, наверное. Но главное, что вышли в следующую стадию. Мы начали выигрывать с кубковой игры, так и закончили перед перерывом. Каждая игра для нас — определений экзамен. Каждый игрок, кто появляется и не появляется — это единой целое», — сказал Бевеев «СЭ».