Дркушич: «Семак — нормальный мужик, с которым можно поговорить»

Защитник «Црвены Звезды» Ваня Дркушич, права на которого принадлежат «Зениту», поделился впечатлениями от общения с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

«Мы поговорили, когда я перешел в «Зенит». Первое впечатление такое: очень хороший человек, просто нормальный мужик, с которым можно поговорить. Но он выиграл шесть чемпионств с «Зенитом», что делает его еще и очень хорошим тренером. У нас была только одна беседа, мы отлично поболтали», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

Словенский футболист перешел в «Зенит» в августе 2024 года, подписав контракт с клубом из Санкт-Петербурга на пять лет. В этом же месяце он был арендован «Црвеной звездой» до конца сезона-2024/25.