Защитник «Вероны» Гюнтер приостановил переговоры с ЦСКА и «Спартаком»

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер поставил на паузу переговоры с ЦСКА и «Спартаком», сообщает Sport24.

«Безусловно, для Корая это интересные предложения, но его сильно смущает отсутствие еврокубков», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

2 мая УЕФА принял решение отстранить российские клубы от еврокубков на сезон 2022/23.

Действующее соглашение 28-летнего немца с «Вероной» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Гюнтер сыграл за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.