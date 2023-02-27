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Сегодня, 11:50

Защитник Юрий Журавлев рассказал, как «Уфа» не отпустила его в «Зенит»

Алина Савинова
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Защитник «Торпедо» Юрий Журавлев рассказал, что мог уйти в аренду в петербургский «Зенит».

«Мне агент говорил, что, после того как я перешел в «Уфу» и сыграл там шесть игр, «Зенит» хотел взять меня в аренду. Шамиль Камилович Газизов не отпустил, потому что я там не играл бы. Я тогда только перешел из ФНЛ, провел шесть матчей и был «сырым» для «Зенита».

Может быть, это не упущенный шанс. Может, все еще впереди. Мне же не 40 лет, я не завершаю карьеру. О том варианте в тот момент я не знал. Что сейчас о нем жалеть?» — приводит «РБ Спорт» слова Журавлева.

Защитник выступал за «Уфу» с июля 2021-го по июль 2022 года. На данный момент он является игроком «Торпедо», в составе которого провел 6 матчей в чемпионате России в текущем сезоне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-zhuravlev-rasskazal-kak-ufa-ne-otpustila-ego-v-zenit/
ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
ФК Уфа
Юрий Журавлев
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