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Сегодня, 15:03

Защитник «Зенита» Адамов перешел в «Оренбург» на правах аренды

Виталий Косик
Корреспондент
Арсен Адамов (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов продолжит сезон в «Оренбурге», сообщает пресс-служба питерской команды.

Футбольные клубы «Зенит» и «Оренбург» достигли соглашения о переходе защитника на правах аренды до конца кампании-2023/24.

«Сине-бело-голубые желают Арсену Адамову удачи и успешного продолжения сезона!» — написано в заявлении команды.

Адамов выступает за «Зенит» с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ и отметился двумя результативными действиями. Контракт Адамова рассчитан до лета 2026 года.

Арсен Адамов
Футбол
РПЛ
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