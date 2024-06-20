Защитник «Зенита» Адамов проведет следующий сезон в «Ахмате» на правах аренды

«Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения о переходе защитника Арсена Адамова в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» желает Арсену Адамову успехов в составе грозненского клуба!» - говорится в заявлении питерцев.

Адамов перешел в «Зенит» в январе 2022 года. В минувшем сезоне он на правах аренды выступал за «Оренбург». 24-летний защитник провел 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Футболист уже играл за молодежную (2016-2020) и основную (2020) команды «Ахмата».