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Сегодня, 17:42

Защитник «Зенита» Алип избежал перелома

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Нуралы Алип.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», 24-летний защитник «Зенита» Нуралы Алип, который был заменен на 82-й минуте матча 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3), избежал перелома — лидер сборной Казахстана подвернул правую стопу.

Точные сроки восстановления футболиста станут понятны к концу этой недели, но уже известно, что операция ему не понадобится.

По предварительной информации, на восстановление Алипа займет около трех недель. Если реабилитация пойдет по плану, то игрок вернется в общую группу на первом сборе «Зенита» в Катаре — он начнется в середине января.

Нуралы Алип
ФК Зенит
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