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Защитник «Зенита» Алип: «Я не пью вообще. Старшие ругаются»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, как переживал перед матчем заключительного тура РПЛ с «Ростовом». Встреча прошла 25 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

«Я в последние два дня перед игрой очень переживал, готовился к «Ростову» на сто процентов. Жена тоже переживала, в мечеть ходила. Матч был такой непростой, что не знаю... Старался верить в лучшее и делать все, чтобы команда победила. Много ли выпили в раздевалке после победы? Не, я не пью вообще. Старшие ругаются. Но эмоции там были просто не передать словами! Теперь дальше будем праздновать. Хотя у нас еще одна игра — с «Балтикой» в финале Кубка. Неделя на подготовку. Два дня попраздную, «отойду» от этого и обратно на работу. Будем тренироваться, чтобы завершить сезон еще одной победой», — приводит «РБ Спорт» слова Алипа.

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом страны в шестой раз подряд.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Нуралы Алип
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