19 октября, 19:19

Защитник «Зенита» Алип посвятил гол «Сочи» умершему воспитаннику «Кайрата»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Зенита» Нуралы Алип объяснил свой жест после гола в ворота «Сочи» (3:0) в 12-м туре РПЛ.

— Этот жест — воспитаннику академии, в «Кайрате» был молодой пацан, недавно, 3-4 дня назад, после игры ему стало плохо. Привезли его в больницу после матча, и врачи, к сожалению, не смогли помочь ему. Я сегодня забил гол, особо не радовался и посвятил гол ему, — цитирует Алипа пресс-служба «Зенита».

16 октября умер нападающий казахстанского «Хан-Тенгри» Диас Толеу. 19-летнему футболисту стало плохо во время матча 25-го тура Первой лиги Казахстана против «Экибастуза» (4:0). Позже Казахстанская федерация футбола (КФФ) сообщила о смерти игрока.

Диас Толеу.Трагедия в Казахстане: умер 19-летний воспитанник «Кайрата». Ему стало плохо во время матча
Источник: ФК «Зенит»
