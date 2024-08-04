Защитник «Зенита» Алип пропустит матч с «Динамо». И, возможно, со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», 24-летний защитник «Зенита» Нуралы Алип выбыл из строя на две-три недели. Лидер сборной Казахстана получил травму ноги на одной из тренировок в клубе после состоявшегося во вторник, 30 июля, матча 1-го группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Факелом» (3:0), в котором он принимал участие.

Ближайшие две-три встречи РПЛ Алип пропустит. На этом отрезке сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Динамо» (10 августа, дома), «Химками» (18 августа, в гостях) и «Спартаком» (24 августа, дома). В Казахстане надеются, что футболист вернется в строй к сбору национальной команды, который начнется 1 сентября.

6 и 9 сентября казахи проведут два матча Лиги наций — против Норвегии (дома) и Словении (в гостях) соответственно.