Защитник «Зенита» Алип: «Хотел бы попробовать себя в Европе. Готов играть в любом чемпионате»

Защитник «Зенита» и национальной команды Казахстана Нуралы Алип пожелал своему соотечественнику Бахтиеру Зайнутдинову, перешедшему из ЦСКА в «Бешикташ», удачи в турецком чемпионате.

«Видел, как официально «Бешикташ» представил Зайнутдинова. Обязательно напишу и поздравлю. Желаю ему только удачи! Он большой молодец. Верим! Конечно, и я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы, в каком чемпионате — готов играть в любом», — приводит Sport24 слова футболиста.

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов согласовал контракт с «Бешикташем». В ближайшее время стороны проведут последние переговоры о подписании соглашения.

21 августа стало известно, что «Бешикташ» внес 25-летнего российского полузащитника в заявку на сезон-2023/24.