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Сегодня, 15:05

Защитник «Зенита» Алип: «Хотел бы попробовать себя в Европе. Готов играть в любом чемпионате»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» и национальной команды Казахстана Нуралы Алип пожелал своему соотечественнику Бахтиеру Зайнутдинову, перешедшему из ЦСКА в «Бешикташ», удачи в турецком чемпионате.

«Видел, как официально «Бешикташ» представил Зайнутдинова. Обязательно напишу и поздравлю. Желаю ему только удачи! Он большой молодец. Верим! Конечно, и я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы, в каком чемпионате — готов играть в любом», — приводит Sport24 слова футболиста.

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов согласовал контракт с «Бешикташем». В ближайшее время стороны проведут последние переговоры о подписании соглашения.

21 августа стало известно, что «Бешикташ» внес 25-летнего российского полузащитника в заявку на сезон-2023/24.

Источник: https://sport24.ru/football/news-570405-alip-khotelby-poprobovat-sebya-v-yevrope-gotov-igrat-v-lyubom-chempionate
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Зенит
Нуралы Алип
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 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
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 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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